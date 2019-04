Tijdens de liveshow van The Voice Kids is vrijdagavond de winnaar van 2019 bekend geworden. De strijd om de titel van het achtste seizoen ging tussen Silver Metz (11), Sezina Steur (15), Robin Tinge (15) en Ralph Moerman (14).

Let op: dit artikel bevat spoilers.

Nadat de vier talenten voor de laatste keer hadden opgetreden met zowel duetten als solonummers, werd Metz uitgeroepen tot winnaar van 2019. Het is de tweede keer dat een kandidaat uit het team van coach Ali B de hoofdprijs van de talentenjacht wint. In 2017 won zijn kandidaat Iris Verhoek de talentenjacht.

De winnaar van The Voice Kids krijgt een studiebeurs ter waarde van 25.000 euro. Vorig jaar werd de talentenjacht gewonnen door de elfjarige Yosina Rumajauw, uit het team van Borsato.

Eerder in de uitzending riep Ali B een hashtag in het leven om zijn kandidaat te laten optreden op de middenstip van de Johan Cruijff ArenA, tijdens de halve finale van de Champions League op 8 mei. De hashtag #silveropdemiddenstip werd trending op Twitter.

Een ander bijzonder moment was voor Steur. Samen met Glennis Grace zong ze de Whitney Houston-klassieker One Moment In Time, waar Glennis Grace zelf in 1994 de Soundmixshow mee won. Na afloop van het nummer werd Steur uitgenodigd om samen met de zangeres in de Ahoy op te treden. Glennis Grace verzorgt daar in september een reeks concerten.

Vlak voor de bekendmaking van de winnaar, zong Xander de Buisonjé een speciaal geschreven afscheidsnummer voor presentatrice Wendy Van Dijk, samen met hun zoon Sem. Voor Van Dijk was het de laatste keer dat ze The Voice Kids presenteerde. Zij maakte eerder al bekend van RTL naar SBS over te stappen.