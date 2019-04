Netflix mag binnenkort zijn eerste Nederlandstalige serie aan het aanbod toevoegen. In Undercover spelen Elise Schaap, Anna Drijver en Tom Waes de hoofdrollen in een verhaal over de Brabantse drugswereld.

Brabant staat niet alleen bekend om worstenbroodjes, carnaval en Frans Bauer, er wordt ook gigantisch veel xtc geproduceerd. In Undercover speelt Frank Lammers een drugsbaas die de pillen produceert op een Brabantse camping. Drijver en Waes spelen undercoveragenten Kim en Bob, die de campingburen worden van de drugsbaas en zijn vrouw Danielle.

"Het is uit het leven gegrepen", vertelt Waes aan NU.nl over de setting en het verhaal van de Vlaams-Nederlandse coproductie. "We hebben ook gewerkt met figuranten die echt op de camping wonen, en daardoor is de serie heel realistisch."

'Als onderwereld zou ik de serie cool vinden'

Drijver vertelt dat de schrijvers veel research hebben gedaan en tijd hebben genomen om het script te schrijven. "We hebben zelf ook met een undercoveragent gesproken, waar we veel aan konden vragen." De actrice vindt het thema van de serie overigens heel actueel. "Elke dag lees ik wel dat er ergens drugsafval wordt gedumpt. Het is relevant dat er nu iets mee gedaan wordt."

Zijn de acteurs, nu zij door de serie het 'gezicht' zijn van de Brabantse xtc-productie, niet bang dat de Brabantse onderwereld achter hen aan komt? "Nee hoor", lacht Drijver. "Ik denk, dat als ik bij die onderwereld zou horen, ik dit een coole serie zou vinden." "Dan zou je je telkens zorgen moeten maken als acteur", denkt Waes.

Undercover is een coproductie met Netflix, wat als gevolg heeft dat niet alleen Nederland, maar de hele wereld straks de acteerprestaties van Drijver, Schaap en Waes kan zien.

Waes heeft niet voor zijn rol getekend om nu door te kunnen breken in het buitenland. "Ik doe mee voor het script en het verhaal. Maar alles wat eruit voortkomt, zou super zijn."

De serie is op de Vlaamse televisie al in première gegaan en won eerder al de juryprijs voor beste serie op het Conequest Festival in Californië. Ook werd het genomineerd voor het internationale festival Canneséries in Cannes.

"Het is leuk om te zien dat allerlei nationaliteiten dan kunnen lachen om een Brabants grapje en dat humor kennelijk om taal heen kan gaan", zegt Drijver. "Het lijkt me leuk als mensen uit het buitenland de serie gaan bingen."

Cast wordt nagesynchroniseerd door buitenlandse stemacteur

De actrice kreeg zelfs een mailtje van een buitenlandse actrice die haar rol in een andere taal heeft ingesproken. "Ze vertelde me dat ze de rol zo leuk vond. Overal ter wereld zijn er nu mensen aan de slag om ons Indiaas en Portugees te laten praten."

Schaap speelt in Undercover de Brabantse Danielle en moest daarvoor ook een sterk accent neerzetten. "Het lijkt me enig om te horen dat bijvoorbeeld de Spaanse Danielle dan ook een raar, specifiek Spaans accent heeft. Ik ben er ook echt benieuwd naar of de klankkleur en de stem dan ook lijken op die van mij."

Undercover is vanaf vrijdag 3 mei te zien op Netflix.