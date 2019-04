Filmmaatschappij 20th Century Fox en de familie van Joi Harris hebben een schikking getroffen. De stuntvrouw overleed in 2017 op de set van Deadpool 2.

De hoogte van de schikking is niet bekendgemaakt, schrijft The Hollywood Reporter. Volgens Michael Buckley, die als advocaat van de familieleden aan de zaak verbonden is, dacht 20th Century Fox in alles mee met het gezin. "Ze hebben zeer verantwoordelijk gehandeld."

De veertigjarige Harris verloor in Vancouver, waar de opnames van de film met Ryan Reynolds in de hoofdrol plaatsvonden, de macht over het stuur en reed met haar motor door de ruiten van een gebouw. Harris was nauwelijks een week aan het werk op de set van Deadpool 2. Ze deed de stunts voor het karakter Domino.

De film was de eerste klus als stuntvrouw voor Harris, die voorheen actief was als professioneel wegracer. Ze was de eerste professionele Afro-Amerikaanse motorcoureur.