Oscar-winnaar Rami Malek gaat een schurk spelen in de 25e Bond-film, blijkt donderdag uit een officieel verslag vanuit Jamaica, dat door duizenden mensen via een livestream werd bekeken. De titel van de film is nog niet bekendgemaakt.

Malek was niet bij de bekendmaking aanwezig, maar liet via een video weten dat hij zich erop verheugt om aan de slag te gaan.

Daarnaast vertelde hij met een grijns dat hij "ervoor zal zorgen dat meneer Bond het niet makkelijk zal krijgen". Daarmee bevestigt hij de eerdere geruchten over een schurkenrol.

Eerder was al bekend dat Daniel Craig opnieuw de rol van 007 op zich neemt. Naar verluidt doet hij dat voor de laatste keer.

Ook staan Ralph Fiennes (M), Léa Seydoux (Madeleine Swann), Ben Whishaw (Q) en Naomie Harris (Moneypenny) op de lijst om terug te keren.

Over een mogelijke terugkeer van Christoph Waltz als Bonds aartsrivaal Blofeld, is nog niets bekendgemaakt.

Filmlocaties officieel bekendgemaakt

De opnames in Noorwegen en de Britse Pinewood Studio's zijn inmiddels van start gegaan. De openingsscène van de film zal zich afspelen op Jamaica. Ook de Italiaanse stad Matera zal worden gebruikt als filmlocatie.

Tot donderdag was er officieel nog weinig over de nieuwe Bond-film bekend. Vorig jaar vertrok regisseur Danny Boyle, naar verluidt vanwege creatieve meningsverschillen. Het scenario moest achter de schermen worden aangepast. Zijn plek werd ingenomen door True Detective-regisseur Cary Fukunaga.

Malek brak als acteur door met de serie Mr. Robot, waar dit jaar het vierde en laatste seizoen van moet verschijnen. Daarnaast had hij rollen in Night at the Museum en Papillon. Zijn bekendste rol tot nu toe is zijn vertolking van Freddie Mercury in de Queen-film Bohemian Rhapsody. Voor deze rol kreeg hij afgelopen februari een Oscar.