De Amerikaanse acteur Ken Kercheval, vooral bekend van zijn rol in de serie Dallas, is afgelopen zondag op 83-jarige leeftijd overleden, bevestigt een woordvoerder van het Frist Funeral Home woensdag.

Kercheval begon zijn carrière als acteur in de jaren zestig met rollen in series als The Defenders en The Trials of O'Brien. Hij werd bij het grote publiek echter vooral bekend met de rol van Cliff Barnes in de serie Dallas.

Kercheval verscheen van 1978 tot 1991 in alle veertien seizoenen van de soap, die werd uitgezonden op CBS. In 2012 verscheen een vervolg van drie seizoenen, waarin Kercheval wederom Barnes speelde.

Kercheval trouwde driemaal en had zeven kinderen. De acteur overleed op 21 april aan de gevolgen van een longontsteking.