De serie Designated Survivor keert op 7 juni terug. De eerste aflevering van het derde seizoen is dan op Netflix te zien.

De serie met Kiefer Sutherland in de hoofdrol verscheen in de Verenigde Staten in eerste instantie op ABC, maar de omroep besloot de stekker er na twee seizoenen uit te trekken.

Netflix vroeg daarop een derde seizoen aan bij de makers. In Nederland was Designated Survivor altijd al via Netflix te bekijken.

Het verhaal van de serie draait om het personage Tom Kirkman, gespeeld door Sutherland. Kirkman is een minister die plotseling president wordt als de overige leden van het kabinet zijn omgekomen bij een aanslag.