Grote films die voortborduren op eerder succes zijn geen zeldzaamheid meer. Naast sciencefictionspektakel Avengers: Endgame komen er remakes van Aladdin en The Lion King aan, een slotdeel voor de nieuwe Star Wars-reeks en vier Avatar-vervolgen. Waarom zijn die beproefde recepten zo aantrekkelijk? NU.nl sprak erover met Chris Hemsworth, die regelmatig in dit soort populaire franchises opduikt.

De Australische acteur is wereldberoemd geworden door zijn vertolking van Thor, die inmiddels in vier Avengers-avonturen en drie eigen films te zien is geweest. Maar ook daarbuiten blijkt de 35-jarige Hemsworth een oog voor bekende filmverhalen te hebben. Zo speelde hij in de nieuwe versies van Star Trek en Ghostbusters, is hij komende zomer te zien in Men in Black: International (een herstart van de komische sciencefictionreeks) en reageerde hij onlangs positief op het idee om James Bond te spelen.

De acteur vertelt dat hij niet bewust kiest voor zulke films. "Het is een beetje wat er op mijn pad komt. Ik vond de scripts van die films heel goed. In plaats van af te gaan op een commercieel succes en een goed salaris, kun je je beter afvragen of je iets voor een personage voelt. Of je er iets unieks mee kunt doen. Het is weleens voorgekomen dat een script niet helemaal goed voelde en ik dacht dat ik het nog wel kon repareren. Zo'n film blijkt dan toch niet helemaal te werken. Maar daar leer je ook juist weer van."

"Maar commercieel zijn vind ik verder absoluut geen probleem", voegt Hemsworth toe. "Ik wil graag een groot publiek bereiken. Het is pijnlijk als je ergens veel tijd in stopt en uiteindelijk niemand het ziet."

Waarde van bekende formules

De acteur ziet ook de waarde van de succesformules waar hij aan meewerkt. "Tegenwoordig wordt het steeds moeilijker om mensen naar de bioscoop te trekken. Er zijn zo veel concurrerende platforms en media. Ik denk dat mensen herkenbaar materiaal nodig hebben. Iets dat zo goed vermaakt dat je van de bank af wil komen."

Mikken op die herkenbaarheid zal wellicht ook mee hebben gespeeld bij de keuze voor de aangekondigde biopic over Hulk Hogan. Hemsworth gaat in die Netflix-film de titelrol van de bekende worstelaar spelen. De regie is in handen van Todd Phillips (The Hangover, War Dogs). Wanneer de film moet verschijnen, is nog niet bekend.

Hemsworth wil zijn eerdere opmerking over James Bond wel nog nuanceren. "Een journalist vroeg me daarnaar en ik antwoordde: 'Wie wil dat nou niet?' Maar het is niet zo dat ik echt naar die rol op zoek ben. Er zijn veel betere mensen voor te bedenken dan ik. Idris Elba is wat mij betreft de beste kandidaat om Bond te spelen, een heel goede vriend van me. Ik ben ervan overtuigd dat hij een verpletterende indruk zou maken."