De familie van J.R.R. Tolkien staat niet achter de film over de schrijver die volgende maand verschijnt, zo meldt The Hollywood Reporter woensdag.

De biografische film Tolkien, waarin Nicholas Hoult de bedenker van The Lord of the Rings speelt, gaat begin mei voor het eerst draaien en verschijnt een maand later ook in Nederland. De nabestaanden van de schrijver zouden de film nog niet hebben gezien, maar via een verklaring willen laten weten dat ze geen toestemming hebben gegeven.

Een vertegenwoordiger van de familie voegde daaraan toe dat de Tolkien-familie in het verleden al vaker is benaderd voor het maken van een biopic. Toestemming zou er nooit zijn gekomen.

Tolkien gaat over de jonge jaren van de beroemde schrijver, waarin hij aansluiting vindt bij een groepje klasgenoten en door verschillende ervaringen inspiratie vindt voor zijn Midden Aarde-boeken. Naast Hoult is onder anderen Lily Collins, bekend van The Mortal Instruments: City of Bones en Love, Rosie, in de film te zien.