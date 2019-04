De Academy of Motion Picture Arts and Sciences heeft in haar nieuwe reglementen geen nieuwe beperkingen voor streamingdiensten toegevoegd. Platforms als Netflix en Amazon mogen daardoor ook volgend jaar weer meedoen bij de Oscar-uitreiking. Dat melden verschillende media woensdag, waaronder NME.

Om mee te kunnen dingen naar de Oscars moet een film minimaal één week onafgebroken in een bioscoop in Los Angeles vertoond zijn. Zulke voorstellingen worden regelmatig ingepland in aanloop naar de Oscar-uitreiking. Eisen voor een bredere bioscoopdistributie voordat een film ergens anders te zien is, zijn er niet.

Het filmfestival van Cannes hanteert die regel wel, waardoor Netflix-film Roma vorig jaar niet mee mocht doen aan de prestigieuze competitie. Het drama van Alfonso Cuarón won later de hoofdprijs op het filmfestival van Venetië en kreeg tien Oscar-nominaties. Daarvan werden er uiteindelijk drie verzilverd.

Critici, onder wie Steven Spielberg, stelden dat prijzen voor zulke films thuishoren bij de Emmy's. De Academy geeft daar echter niet aan toe, waardoor bijvoorbeeld de nieuwe misdaadfilm van Martin Scorsese mee mag dingen.

The Irishman, over de beruchte verdwijning van vakbondsleider Jimmy Hoffa, moet dit jaar op Netflix verschijnen. Belangrijke rollen zijn weggelegd voor onder meer Robert De Niro en Al Pacino.