Na 22 films verschijnt deze week de grote finale uit het Marvel-universum. Veel Nederlandse filmcritici uiten hun enthousiasme over superheldenfilm Avengers: Endgame. Een overzicht van de belangrijkste recensies.

Waarschuwing: dit artikel kan spoilers bevatten.

De Telegraaf - 5 sterren

"De gebroeders Russo brengen in deze film razendknap tal van eerdere ontwikkelingen samen. Favoriete personages krijgen daarbij niet alleen hun momentje: voelbaar wordt ook wat er voor ieder van hen op het spel staat. Emotionele confrontaties, originele grappen en spetterende actie wisselen elkaar intussen in een mooi ritme af. Avengers: Endgame is een daverend slotakkoord, dat binnen dit genre van superheldenfilms op vrijwel alle fronten bevredigt."

De Volkskrant - 4 sterren

"Met Avengers: Endgame gaat Marvel geen nieuwe fans voor zich winnen die nog nooit van Doctor Strange, Hawkeye of Black Widow hebben gehoord. Dit is puur een feestje voor de liefhebbers, vol inside jokes en verwijzingen naar eerdere films uit het MCU. Dat kan ook haast niet anders, want hoe brei je een fatsoenlijk einde aan zo'n enorme saga? Voor introducties is geen tijd meer. Avengers: Endgame racet naar de finish.

Het is een spectaculaire, emotionele, soms onevenwichtige, maar uiteindelijk bevredigende rit. De Russo's, die ook Avengers: Infinity War en de Captain America-films regisseerden, weten knap actie, humor en tragedie te combineren. Goed, over de technische aspecten van het verhaal (er komt kwantummechanica aan te pas, of wat daarvoor moet doorgaan) kun je maar beter niet te lang nadenken. En juist de scènes die emotionele zwaartepunten zouden moeten zijn, schieten soms tekort. Toch is het een prestatie, hoe Avengers: Endgame drie uur lang de aandacht vasthoudt, in een draaikolk van plotlijnen en personages. Een kroon op elf jaar superheldengekte, stripliefde en filmvernieuwing.

NRC - 3 sterren

"De Avengers hebben wel lang, heel lang nodig om zich te herpakken na alle traumata. Die tijd is hen gegund door regisseurs Anthony en Joe Russo, die ruim drie uur uittrokken voor de film. De regisseurs hebben volledig ingezet op de finale, die kolossaal en spectaculair uitpakt. Ze kunnen hun kruit daarom tamelijk lang drooghouden.

Voor de fans van Marvel, die de personages al 22 films lang hebben kunnen volgen sinds de eerste Iron Man elf jaar geleden uitkwam, is dat geen bezwaar. Zij hebben al zoveel geïnvesteerd in hun emotionele band met de personages in het Marvel Cinematic Universe, dat ze ook eindeloos met ze kunnen treuren. Maar voor reguliere bioscoopgangers zou de eerste helft van de film wat meer mogen opschieten. De Avengers zijn tamelijk mat en murw gebeukt. Dat is begrijpelijk gezien de stand van zaken in het verhaal, maar voor avontuur en drama niet echt een ideaal uitgangspunt."

Parool - geeft geen sterren

"Het komt er feitelijk op neer dat we die hele Infinity War tegen Thanos gewoon nog eens dunnetjes over doen. Wel weten de makers er zowaar iets van een boodschap over vergankelijkheid in aan te brengen. Vijf jaar geleden was je heel iemand anders dan vandaag.



Endgame bevat gelukkig ook aardig wat fijne humor. Thor bijvoorbeeld heeft een enorm trauma opgelopen en is tegenwoordig een vadsige alcoholist die meer dan een beetje op The Dude uit The Big Lebowksi kijkt. Dat soort zelfspot houdt de royaal aanwezige pathos enigszins dragelijk, al is een zoet gesprekje tussen Tony Stark en zijn vader (die niet weet dat hij met zijn toekomstige zoon praat) echt over de rand."

AD - 4 sterren

"Endgame is beter dan zijn voorganger Infinity War. Er zit meer humor in en ook het menselijk aspect over het verlies van dierbaren wordt adequaat behandeld."