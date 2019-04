Seth MacFarlane heeft dinsdag in Los Angeles zijn eigen ster gekregen op de beroemde Hollywood Walk of Fame op de Hollywood Boulevard.

De bedenker van de populaire animatieserie Family Guy, waarvoor hij tevens vele stemmen inspreekt, werd tijdens de ceremonie toegesproken door onder anderen actrice Mila Kunis en acteur Ted Danson.

Kunis werkt al jaren samen met de televisiemaker. De actrice spreekt de stem in van Meg, de dochter uit het gezin Griffin waar Family Guy om draait, en ze was te zien in de film Ted, die MacFarlane regisseerde en waarvoor hij de stem van de grofgebekte teddybeer Ted insprak.

"Goed je te zien, Seth, we hebben elkaar niet gesproken sinds ik een rol in Ted 2 weigerde", grapte de actrice tijdens haar speech. "Seth zoekt de grenzen van comedy op. Of hij dat nu doet met animatie, knuffelbeesten of aliens; Seth toont altijd het hart van de mensheid."

Ook de 45-jarige komiek zelf kon tijdens zijn toespraak een grapje niet laten. "Ik ben vereerd met mijn plekje tussen de grote namen van Hollywoodlegendes die deze Walk of Fame ook sieren; Donald Trump, Kevin Spacey, Michael Jackson en Bill Cosby. En dan vraag je je toch af: verdien ik dat echt?", aldus de acteur, die daarna de 2661e ster in de straat onthulde.

Seth MacFarlane neemt zijn ster in ontvangst in gezelschap van onder anderen Mila Kunis en Ted Danson. (Foto: ANP)

MacFarlane geëerd voor veelzijdig werk in televisie en film

MacFarlane is naast Family Guy tevens de geestelijk vader van onder meer American Dad, The Cleveland Show en de Star Trek-achtige comedyserie The Orville. Ook regisseerde en speelde hij in A Million Ways to Die in the West en had hij een rol in Hellboy 2: The Golden Army.

Naast zijn werk voor zijn televisieseries heeft MacFarlane ook opgetreden als 'roastmaster' bij de Comedy Central Roasts van David Hasselhoff, Donald Trump en Charlie Sheen.