Producent David Picker, die onder meer de filmrechten van Ian Flemings James Bond-boeken kocht en het spionage-epos in gang zette, is op 87-jarige leeftijd overleden, meldt The Hollywood Reporter.

Het was ook Picker die alles op alles zette om de Schotse acteur Sean Connery in 1962 de hoofdrol in de eerste James Bond-film Dr. No te laten spelen

Twee jaar later kon Picker de leiding van United Artist Recordings ervan overtuigen een lowbudgetdocumentaire te maken over een jonge, Britse band die hij goed vond.

Dit resulteerde in de door Richard Lester geregisseerde The Beatles-film A Hard Day’s Night.

Onder zijn bewind werd Midnight Cowboy gemaakt

Picker stond tijdens zijn carrière aan het hoofd van filmproductiemaatschappijen als United Artists, Paramount en Columbia.

Onder zijn bewind werden legendarische en Oscar-winnende films als Midnight Cowboy, Last Tango in Paris en een reeks films van Woody Allen gerealiseerd.

Ook maakte komiek Steve Martin dankzij Picker in 1979 zijn bioscoopdebuut met de film The Jerk.