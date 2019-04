Amerikaanse bioscopen moeten het dit paasweekend met matig gevulde zalen doen. Distributeurs wachten met het uitbrengen van grote titels, omdat binnenkort de laatste Avengers-film verschijnt.

Geen enkele studio in Hollywood zit er klaarblijkelijk op te wachten om maar één week de aandacht te krijgen en wereldwijd vanaf 24 april de concurrentie met Marvels Avengers: Endgame aan te moeten gaan, schrijft The Hollywood Reporter.

Kenners voorzien dat de laatste episode in de Avengers-reeks de bioscoopzalen voor een heel lange periode zal gaan vullen.

Horrorfilm heeft wel succes

Een grote film die dit weekend wel in Amerika te zien was, is The Curse of La Llorona. De horrorfilm is afkomstig van dezelfde makers die achter de Conjuring-films zitten, maar heeft geen overlap met de verhaallijnen in die titels.

Het door James Wan geregisseerde The Curse of La Llorana, waarin een wraakzuchtige geest kinderen probeert te ontvoeren, doet het volgens kenners beter dan verwacht en zal naar verwachting omgerekend rond de 20 miljoen euro gaan opleveren tijdens dit openingsweekend.