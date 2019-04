Elke week worden er nieuwe titels toegevoegd aan het aanbod van Netflix. Deze titels verschenen de afgelopen week op de streamingservice.

Series

De Fabeltjeskrant

Meneer de Uil en zijn vrienden zijn terug. De vilten poppen zijn ingeruild voor computerbeelden, maar de look van De Fabeltjeskrant is zoveel mogelijk intact gelaten. Het eerste seizoen bestaat uit vier afleveringen, waarvan drie verhaaltjes al te zien waren in de bioscoopfilm De Grote Dierenbos-spelen. Met de stemmen van onder anderen Richard Groenendijk, Loes Luca en Huub Dikstaal.

Jane The Virgin

Gina Rodriguez keert weer terug als Jane Villanueva; de jonge maagd die per ongeluk een zoontje krijgt. De comedyserie combineert humor met de melodramatische situaties uit Zuid-Amerikaanse soapseries. Het vierde seizoen staat sinds deze week op Netflix, het vijfde en laatste seizoen wordt momenteel in Amerika uitgezonden bij The CW, de zender die veel gave series heeft.

Samantha!

Samantha Velasquez (Emanuelle Araújo) was een kindster in de jaren tachtig, totdat ze zelf de meidengroep Turminha Plimplom opblies. Tegenwoordig leidt ze een anoniem bestaan, maar de roem blijft lonken. Velasquez doet er ook in het tweede seizoen alles aan om weer terug in de schijnwerpers te komen.

Films

The Hulk(s)

Komende week gaat Avengers: Endgame in première, het kan je bijna niet zijn ontgaan. Netflix zet twee Marvel-films online: Hulk van regisseur Ang Lee met Eric Bana in de hoofdrol, én The Incredible Hulk met Edward Norton als de groene krachtpatser.

Spy Game

Het Chinese leger houdt Tom Bishop (Brad Pitt) gevangen en dreigt een belangrijk handelsakkoord te saboteren. Meesterspion Nathan Muir (Robert Redford) zet alles op alles om Bishop te redden voor hij geëxecuteerd wordt. Hiervoor moet hij flink van de gebaande paden af.

Public Enemies

Johnny Depp speelt in Public Enemies de legendarische bankrover John Dillinger. Tijdens de Grote Depressie werden Dillinger en zijn bende halve volkshelden, die de opsporingsdiensten in hun hemd zetten. Christian Bale maakt jacht op de crimineel in deze misdaadthriller van Michael Mann.

American Gangster

Denzel Washington speelt een andere bekende crimineel in American Gangster. Als Frank Lucas smokkelt hij op grote schaal heroïne de Verenigde Staten in. Rechercheur Richard Roberts (Russell Crowe) probeert Lucas' organisatie te ontmantelen. Deze misdaadfilm van Ridley Scott maakt vooral indruk door de geweldige cast. Naast Washington en Crowe zien we onder anderen Cuba Gooding jr., Idris Elba, Armand Assante en Josh Brolin.

The Equalizer 2

Dave York (Pedro Pascal) vermoordt de oud-collega van Denzel Washington, die op verschrikkelijke wijze wraak probeert te nemen in deze keiharde film. Regisseur Antoine Fuqua werkte eerder met Washington samen aan Training Day en de eerste The Equalizer. Hoewel de voorganger iets beter was, is The Equalizer 2 nog steeds een prima actiefilm.

About Time

Tim (Domhnall Gleeson) ontdekt dat hij terug kan reizen in de tijd om het verleden te veranderen. Terwijl hij probeert om de knappe Mary (Rachel McAdams) te versieren, ontdekt hij dat tijdreizen niet elk probleem op kan lossen, en zelfs nieuwe problemen veroorzaakt.

Documentaire

Homecoming

Beyoncé is een van de grootste sterren ter wereld. De zangeres bracht deze week de documentaire Homecoming uit op Netflix. Haar voorbereiding op het legendarische Coachella-concert van vorig jaar wordt tot in detail gevolgd. Een schitterend kijkje in de keuken van de Amerikaanse zangeres.

Zit er deze week niets van je gading bij? In het overzicht van april vind je meer series en films die onlangs verschenen en welke titels er binnenkort aankomen.