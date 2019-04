Jan Kooijman en Sem van Dijk, de zoon van Wendy van Dijk, gaan een rol spelen in Misfit 2. In de tienerfilm speelt YouTuber MeisjeDjamila weer de hoofdrol.

In het vervolg op de film uit 2017 keert Julia (Djamila) terug uit de VS voor het nieuwe schooljaar. Daarin mag ze samen met Nick (Niek Roozen) meedoen aan een grote landelijke muziekwedstrijd. Daarna wisselt Nick van school, waarna hij zelfs een nummer opneemt met schoolgenoot Babette (Tinne Oltmans). Julia wil alles in het werk stellen om hem ervan te overtuigen weer met haar te werken. Daarvoor moet ze samenwerken met de eeuwige rivalen van de 'VIP squad'.

In de film zijn verder ook Donny Roelvink, Eddy Zoëy, Gio Latooy, Jill Schirnhofer, Jolijn Henneman en Tatyana Beloy te zien.

De regie van Misfit 2, waarvan de opnamen inmiddels gestart zijn, is in handen van Erwin van den Eshof. Misfit 2 is vanaf woensdag 25 september te zien in de bioscopen.