Henny Huisman heeft zijn eerste grote filmrol te pakken. De 67-jarige presentator is over enige tijd te zien in een misdaadcomedy van de hand van Lucio Messercola, meldt meldt De Telegraaf.

De Zaandammer heeft het contract voor de rol inmiddels samen met producent Messercola, bekend van de AVROTROS-serie La Famiglia, getekend. "Dit keer eens een project dat met geen van mijn eerdere klussen is te vergelijken", aldus Huisman.

De presentator wordt in de film opgejaagd door de Italiaanse maffia. "Het verhaal draait om de leider van een georganiseerde misdaadbende, die zijn leven niet meer zeker is. De kans om op een dag geliquideerd te worden is zó groot, dat hij nog maar één uitweg ziet: een facelift", vertelt de presentator.

"De plastisch chirurg die hem het nieuwe uiterlijk van een Amerikaans-Nederlandse hunk met de naam Michiel Huisman moet geven, begaat echter een fatale medische misser door uit de bak met foto's per ongeluk een andere Huisman te pakken."

'Hij verdient een waardig afscheid'

De 29-jarige Messercola is blij dat Huisman open stond voor de filmrol. "Dit type film ligt niet echt in de lijn van programma's en series die hij in zijn carrière gemaakt heeft, dus ik hield er rekening mee dat dit bizarre idee misschien een stap te ver zou zijn. Hij stond er echter toch voor open", vertelt de producent.

"Henny is in mijn ogen nog steeds een icoon dat moeiteloos in het rijtje Jos Brink en Mies Bouwman past en in dit spannende verhaal vertegenwoordigt hij alles wat warm en gezellig is. Hij verdient een waardig afscheid en dat gaan we hem met deze New Kids-achtige film geven."

Huisman nam eerder al kleinere rollen op zich en sprak onder meer in 2003 de stem in van een haai in Finding Nemo. De overige castleden van de misdaadcomedy worden op een later moment bekendgemaakt.