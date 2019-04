In de nieuwe film van Sacha Polak, Dirty God, speelt actrice Vicky Knight het slachtoffer van een zuuraanval en krijgt ze de kans een trauma te verwerken: "Ik wilde geen film over een slachtoffer maken."

Knight werd op achtjarige leeftijd het slachtoffer van een brand in een pub. De man die haar redde, overleefde de brand niet, maar Knight kon haar leven hervatten. Weliswaar met een door de brandwonden volledig veranderd uiterlijk.

De veerkracht die de jonge vrouw aan de dag moet brengen om op een normale manier een leven in het openbaar te leiden, was voor de Nederlandse filmmaker Sacha Polak een reden om haar de hoofdrol in Dirty God te geven.

De film die begin dit jaar het Internationale Filmfestival van Rotterdam opende, gaat over het jonge meisje Jade dat door haar ex-vriend met zoutzuur wordt aangevallen en als verminkte adolescent en jonge moeder de weg naar volwassenheid moet vinden.

"Vicky heeft de brand nooit kunnen verwerken. Ze zegt dat dit door deze film wel gelukt is. Ik kan daar natuurlijk niet over oordelen, maar zij zegt van wel. Het heeft haar erg goed gedaan", zegt Polak tegen NU.nl.

'Hoor je bij het spookhuis?'

In een scène in Dirty God visualiseert Polak in wat voor soort confrontaties slachtoffers met zichtbare verminkingen dagelijks terecht kunnen komen. Zo loopt het personage Jade met vrienden over de kermis, als de groep het spookhuis wil betreden, vraagt een meisje dat de vrienden tegemoet loopt of Jade onderdeel van de attractie is.

"Voor het filmen van die scène vroeg ik niet aan Vicky of ze zich op de set in een soortgelijke situatie uit haar leven wilde verplaatsen. Maar we hebben lang voor de opnames van de film wel uitgebreid gesproken over hoe vaak en op welke manier ze vroeger op school werd gepest. Die spookhuisscène heeft een ander meisje met brandwonden wel zo letterlijk meegemaakt. Vicky kende soortgelijke situaties ook heel goed."

'Ik heb Vicky altijd als krachtig persoon gezien'

Maar Dirty God is geen film die de kijker murw beukt met sombere scènes, scheldpartijen of voortdurend leed.

"Ik wilde geen film over een slachtoffer maken", zegt Polak. "Ik heb Jade altijd als een krachtig persoon gezien, iemand die eigenlijk continu probeert oplossingen te vinden voor haar probleem. Ze doet dat niet altijd op de juiste manier, maar in essentie treedt ze de wereld met kracht, levenslust en humor tegemoet. Dat voelde ik ook meteen toen ik Vicky voor het eerst had ontmoet."

Regisseur leert actrice zwemmen

Dat die ontmoeting tussen Polak en Knight überhaupt tot stand kwam, mag een klein wonder genoemd worden. Knight, die ten tijde van de opnames werkzaam is als assistent-verpleegster, dacht aanvankelijk dat ze in de maling werd genomen.

"Het heeft lang geduurd haar vertrouwen te winnen. Ik denk dat ze in eerste instantie sowieso niet echt geïnteresseerd was om ons te ontmoeten. Dat eerste contact ging nog via de casting director Lucy Pardee, die heeft haar de hele tijd benaderd en gesmeekt. Langzaamaan hebben Vicky en ik een relatie opgebouwd. We zijn samen naar dansles gegaan en ik heb iedere week met haar het zwembad bezocht om haar te leren zwemmen. Dat heeft ervoor gezorgd dat ze me ging vertrouwen."

Dirty God is nu te zien in de Nederlandse bioscopen.