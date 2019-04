Jan Kooijman heeft een dramaserie bedacht en verkocht aan NPO3. Hij zal tevens een van de hoofdrollen in de serie vertolken. "Dat is uit frustratie geboren", zegt de acteur tegen NU.nl.

"Ik zou graag in meer films en series en op toneel willen spelen, maar je bent afhankelijk van regisseurs en producenten. Daarnaast wil ik ook een keer andere rollen spelen. Dus toen dacht ik: Jan, stop met janken. Als jij iets anders wil, moet je het zelf creëren."

De 38-jarige Kooijman werkte het idee samen uit met producent Kaja Wolffers (Mannenharten, Zwarte Tulp).

"We hebben er een schrijver bijgehaald en het vervolgens neergelegd bij Suzanne Kunzeler, netmanager van NPO3. Zij was meteen enthousiast. Omdat ik een contract heb bij KRO-NCRV en de omroep het plan ook ziet zitten, zeiden ze direct: 'Wat een tof idee, wij willen meedenken.'"

'Het gaat over een seriemoordenaar'

Kooijman wilde graag een van de hoofdrollen spelen, om op die manier een rol te kunnen vertolken die hij eerder niet kreeg aangeboden: "Ik schrijf de serie niet zelf, maar denk wel mee met de verhaallijnen en de personages. We komen tweewekelijks bij elkaar. Het gaat over een seriemoordenaar en het wordt een beetje duister, echt heel tof. Meer mag ik er niet over zeggen."

"Het moeten tien afleveringen worden en we hebben er nu drie liggen", vervolgt Kooijman, die dit jaar ook een kleine rol in een jeugdfilm en een grote rol in een nieuwe romantische komedie zal spelen. "In 2020 willen we gaan draaien."