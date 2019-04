Dertien jaar na het einde van de populaire televisiereeks, wordt Baantjer nieuw leven ingeblazen met een bioscoopfilm. Met Waldemar Torenstra in de rol van een jonge rechercheur De Cock. Wat vinden de Nederlandse filmcritici van deze politiefilm van eigen bodem? Een overzicht van de belangrijkste recensies.

NRC - Drie van de vijf sterren

"Baantjer het Begin is een vlotte, bekwaam uitgevoerde misdaadsoap die zijn bescheiden ambitie waarmaakt. Arne Toonen, die de regie deelt met gewezen stuntman Marco Maas, bewees met Dik Trom en De Boskampi's al zijn talent voor sprekende beelden en snelle karakterisering."

"Dat blijkt ook hier: de kettingrokende wachtmeester, de nurkse commissaris, de temeier die haar dildo in een sopje zet: het is vet aangezet, maar best overtuigend. De snedige, sarcastische dialogen helpen, de plot bevat genoeg haken en ogen om te blijven boeien, de acteurs hebben er plezier in en met de historisch sfeer zit het vanaf het eerste, fraaie tracking shot door een overvol kraakpand helemaal goed."

Trouw - Drie van de vijf sterren

"Ook de droge, Amsterdamse humor is goed getroffen en dan gaat de eer vooral naar actrices in bijrollen: Jelka van Houten als agent en Ryanne van Dorst als patholoog-anatoom. De kraker met grote veiligheidsspeld door de neus is een goede karikatuur."

"Wel zit het misdaadverhaal tjokvol. Naast alle verwikkelingen rond politie, penoze en krakers, is er ook nog een bankoverval en een cocaïnelading die ons naar Antwerpen voert. De film fladdert daardoor overal een beetje langs."

De Volkskrant - Drie van de vijf sterren

"Waldemar Torenstra zet een degelijke, maar ook wat fletse De Cock neer - al kan het zijn dat hij vooral saai afsteekt tegen Tygo Gernandt, die zich als de amicale Amsterdamse rechercheur Tonnie Montijn over nieuwkomer De Cock ontfermt. Gernandt, altijd nogal machtig aanwezig, houdt zich ook dit keer niet in. Met een vet Amsterdams accent en ingewikkelde jarentachtigtruien loopt hij er fraai verlept bij; elke scène waarin hij te zien is, fleurt ervan op."

"Tot plotseling de rek uit de film gaat en zelfs Gernandt en zijn truien het niet meer kunnen goedmaken. Het is een wonderlijke overgang, alsof alle inspiratie op was bij de scenarioschrijvers. Van een veelbelovend, strak verteld verhaal wordt Baantjer het Begin een onduidelijk, afgeraffeld geheel, vol onthullingen die allang geen verrassing meer zijn en verrassingen zonder logica. Zo is deze vlot geregisseerde Baantjer-update maar half geslaagd."

AD - Twee van de vijf sterren

"De politiechef weet niet goed wat hij met Jurre de Cock aan moet. Hij is niet de enige. Ook de scenaristen tobben overduidelijk met de 39-jarige politieman die enkele tegenstrijdige paden bewandelt in het Amsterdam van 1980, enkele dagen voor de kroning van Beatrix. Het is een periode vol tumult en complottheorieën over mogelijke aanslagen. Verslaafden, krakers, de penoze en gewelddadige drugsdealers lopen elkaar in de weg."

"Sommige acties van De Cock komen nogal ongeloofwaardig over. Zijn relatie met de zus (Lisa Smit) van zijn dubieuze politiepartner Montijn doet hem een aantal merkwaardige beslissingen nemen die zijn positie er niet sterker op maken."