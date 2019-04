Voormalig bokser Bradley Welsh is woensdagavond omgekomen bij een schietpartij in Edinburgh. De Schot maakte in 2017 zijn filmdebuut in T2 Trainspotting.

Volgens The Scottish Sun werd de oud-sportman rond 20.30 uur (lokale tijd) doodgeschoten voor zijn huis in een buurt van de stad. De politie heeft de omgeving afgezet en is nog op zoek naar de dader.

Welsh was in T2 Trainspotting te zien als Mr. Doyle, de louche eigenaar van een aantal sauna's. Hij werd in 1993 nationaal kampioen boksen in de categorie van de lichtgewichten van de Britse amateurbond. Hij is 42 jaar geworden.