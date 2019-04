Mike Myers zal exclusief bij Netflix te zien zijn in een zesdelige serie. Volgens de streamingdienst speelt de 55-jarige acteur meerdere rollen in de nog titelloze comedyserie.

"Ik ben dol op het maken van personages en Netflix heeft me een fantastische omgeving gegeven om in te spelen", zegt Myers tegen The Hollywood Reporter.

In de Austin Powers-films en So I Married an Axe Murderer bekleedde Myers ook al meerdere rollen. De serie voor Netflix zou een eerste verhaal vertellende serie zijn voor de Canadees, die vooral bekend is van zijn rollen in Saturday Night Live.

Myers was daarnaast in onder meer Inglourious Basterds, Terminal en Bohemian Rhapsody te zien. Ook is hij stemacteur van het filmpersonage Shrek.