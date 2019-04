Anthony en Joe Russo, de regisseurs van de nieuwe Avengers-film Endgame, hebben hun fans in een open brief verzocht om opvallende gebeurtenissen uit de film voor zich te houden. Ze deden dit omdat er dinsdag online scènes uit de film opdoken, die via sociale media massaal werden gedeeld.

"Weet alsjeblieft dat wij twee, samen met iedereen die aan Endgame heeft gewerkt, de afgelopen drie jaar ontzettend hard hebben gewerkt", zo beginnen de regisseurs de brief.

"Met als enige doel om een verrassend en krachtig einde te geven aan de Infinity Saga." Daarna vragen zij hun fans om hulp. "Als je Endgame ergens in de komende weken gaat zien, verpest het dan niet voor anderen."

Avengers: Endgame draait in Nederland vanaf 24 april in de bioscopen en is de vierde film in de Avengers-reeks. Onder anderen Chris Hemsworth, Scarlett Johansson en Paul Rudd spelen mee.

Vorige Avengers-film bracht 2 miljard dollar op

In Avengers: Infinity War, de vorige film uit de reeks, kwamen vrijwel alle personages samen die tot nu toe in het Marvel-universum werden geïntroduceerd: van Captain America tot Iron Man en van de Guardians of the Galaxy tot de personages uit Black Panther.

De film had een onverwacht einde dat veel fans in vertwijfeling achterliet over de toekomst van alle helden. Infinity War staat met een opbrengst van 2 miljard dollar (zo'n 1,75 miljard euro) op de vierde plek in de lijst met succesvolste bioscooptitels aller tijden.