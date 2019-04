Jennifer Lawrence, die in september 2017 aankondigde voorlopig te stoppen met acteren, heeft weer een filmrol te pakken. Er zijn nog weinig details bekendgemaakt over het nog titelloze project.

Het wordt het eerste filmproject van theaterregisseur Lila Neugebauer. Zij omschrijft de film, waarvan de opnames in juni van start gaan, als "intiem en persoonlijk".

"Het werd me snel duidelijk dat we allebei hetzelfde denken over dit project", zegt de regisseuse over haar samenwerking met Lawrence. "Ze is ontzettend goed in samenwerken, dus ik kijk ernaar uit om onze gedachten samen te voegen."

In september 2017 kondigde de 28-jarige Hunger Games-actrice aan voorlopig geen nieuwe projecten aan te nemen.

Sinds 2010 verscheen er elk jaar op zijn minst één film waarin Lawrence een rol speelde, zoals Silver Linings Playbook, American Hustle, Joy en de Hunger Games-serie. Haar meest recente rol was in de thriller Red Sparrow (2018). In juni is Lawrence te zien in Dark Phoenix.