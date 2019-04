Het laatste seizoen van de populaire HBO-serie Game of Thrones is officieel van start gegaan. Amerikaanse kijkers konden de aflevering zondagavond al zien, Nederlandse kijkers waren maandag aan de beurt.

LET OP: DIT BERICHT KAN SPOILERS BEVATTEN

De Volkskrant

"Het is vintage Game of Thrones, de eerste aflevering van het achtste en laatste seizoen, inclusief vertrouwde titel: Winterfell. Hoewel de definitieve Grote Oorlog om het voortbestaan van het fantasiecontingent Westeros nu echt gaat beginnen - in tegenstelling tot voorgaande jaren ditmaal écht-echt - moet eerst de ene na de andere voorzet worden binnengekopt die sinds de vorige aflevering, bijna twee jaar geleden, in de lucht hing."

"Op een ander, subtieler niveau laat deze herstart zich kijken als spiegel van het moment waar het precies acht jaar geleden begon. Ook toen was Winterfell het decor van gespannen ontmoetingen én het vertrekpunt van onvermijdelijk groot drama. 'Niets houdt stand', zegt de kale eunuch Varys op een gegeven moment, de blik gericht op de vozende Jon en Daenerys. De komende vijf afleveringen, waarvan de laatste drie op speelfilmlengte, krijgt hij ongetwijfeld gelijk. Voor nu toeven we tevreden in de status quo."

Variety

"In de eerdere seizoenen wisten de makers langzaamaan, steentje voor steentje, de verhalen op te bouwen. De spanning die opbouwde, naar de momenten van chaos die uitbraken, was onderdeel van de lol. Maar nu de doden naar het zuiden trekken, en er door de aanhoudende vuurzee geen moment is voor uitstel, lijkt er geen ruimte meer om het verhaal zo af en toe een rustmoment te gunnen. Dat zorgt er wel voor dat dit seizoen wat kracht verliest en herinnert ons eraan dat dit deel van de serie zich niet kan baseren op de boeken."

NRC - Vijf sterren

"De eerste aflevering, geregisseerd door Game of Thrones-veteraan David Nutter die onder meer verantwoordelijk was voor het uitvoeren van de Red Wedding, maakt de hoge verwachtingen waar. (...) Niet alle vragen worden beantwoord. Toch maakt de serie vaart; veel zorgvuldig opgebouwde plotontwikkelingen worden in deze aflevering op de kaart gezet. De hooggespannen verwachtingen hebben Benioff (David Benioff, red.) en Weiss (Daniel Brett Weiss, red.) niet in de weg gezeten, maar juist vleugels gegeven. Het is ze gelukt om een ongekend groot en meeslepend fantasyepos te laten zien, zonder het oog voor menselijke verhoudingen verliezen."

The Guardian - Vier sterren

"Deze eerste aflevering bracht alles en iedereen bij elkaar: het was, voor het grootste gedeelte, een nostalgisch uur. Sommige momenten, zoals wanneer Arya haar broer Jon terugziet en Yara haar broer Theon vergeeft, zouden zelfs je hart een beetje hebben kunnen verwarmen. Dat zou althans het geval zijn als de winter niet zo heftig op Winterfell was neergedaald. Je voelt de kou bijna door het scherm."

