Phoebe Waller-Bridge (33) is door Daniel Craig gevraagd het script van de nieuwe James Bond-film op te poetsen zodat de film eindelijk in de bioscoop kan verschijnen, meldt The Observer.

Waller-Bridge, actrice en bedenker van de in Groot-Brittannië immens populaire serie Fleabag, was in Amerika om in de toneelversie van haar succesvolle titel te spelen.

Hierdoor zou ze de kans hebben gehad om met de in New York woonachtige Craig de 25e Bond-film te bespreken. Craig is een groot bewonderaar en zou Waller-Bridge hebben verzocht het bestaande script voor de nieuwe film te polijsten.

De krant sprak met een bron uit het Amerikaanse productieteam van de film, die beweert dat Craig vooral op zoek is naar meer humor.

Schrijvers en regisseurs lopen weg

In 2015 werd besloten een nieuwe film over de Engelse geheimagent te maken, maar sindsdien kampen de makers met scriptproblemen. Sam Mendes liet van tevoren al weten geen interesse meer te hebben om een nieuwe aflevering aan de Bond-reeks toe te voegen.

De daarna binnengehaalde Danny Boyle en John Hodge begonnen weliswaar met schrijven, maar Boyle vertrok niet veel later na een creatief geschil. De Amerikaanse regisseur Cary Joji Fukuna is zijn recente vervanger. Daarnaast werden Neal Purvis en Robert Wade aangetrokken om het script van Hodge te bewerken. Purvis en Wade hebben eerder al aan zes Bond-films meegewerkt.

Vervolgens werd zelfs een derde schrijver aan de film toegevoegd; Scott Z Burns, die meewerkte aan The Bourne Ultimatum. Met de komst van Waller-Bridge zou het aantal schrijvers volgens de krant nu dus uit vier mensen bestaan.

Door alle personele veranderingen is het verschijnen van de film uitgesteld van oktober 2019 naar april 2020. Waller-Bridge zou, samen met Johanna Harwood, de enige vrouwelijke schrijver zijn die ooit aan een Bond-film heeft meegewerkt.