Elke week worden er nieuwe titels toegevoegd aan het aanbod van Netflix. Deze titels verschenen in de afgelopen week op de streamingservice.

Series

You vs. Wild (S01)

Het is weer tijd voor lastige keuzes. Netflix heeft met You vs. Wild een nieuwe interactieve serie à la Black Mirror: Bandersnatch gelanceerd. In deze serie is het aan jou om ervoor te zorgen dat survivalexpert Bear Grylls zijn avonturen overleeft. Jij bepaalt namelijk het verloop van iedere aflevering. Steek je een bevroren meer kruipend over? Of doe je er beter aan stapvoets te lopen? Samen met Bear Grylls bezoek je de meest onherbergzame gebieden op aarde.

Black Summer (S01)

In de Z Nation spin-off Black Summer breekt in Amerika een mysterieus zombievirus uit. In de chaos van een evacuatie raakt Rose haar dochtertje kwijt. Om haar te vinden, sluit de moeder zich aan bij een groepje overlevenden. Tijdens hun zoektocht komen ze er echter al snel achter dat de overgebleven mensen misschien nog wel gevaarlijker zijn dan de zombies waarvoor ze op de vlucht zijn…

Films

Spider-Man: Homecoming

Peter Parker heeft grote ambities. De puber, die gebeten werd door een radioactieve spin, probeert te overleven op de middelbare school en wil tegelijkertijd iets met zijn krachten doen. Wat Iron Man Tony Stark betreft hoeft Parker echter niet te dromen van een carrière als Avenger, maar blijft hij zijn kunstjes gewoon in de buurt flikken. Een geweldige eerste solofilm voor deze toekomstige hoofdpersoon van het Marvel-universum!

Wonder Woman

Voor ons is Wonder Woman de echte heldin van DC, daar verandert Aquaman - ondanks zijn recente kassucces - helemaal niets aan! Deze film vertelt het verhaal van Wonder Woman, die opgroeit op een prachtig eilandparadijs. Na een ontmoeting met een op het eiland gecrashte Amerikaanse piloot besluit ze echter haar thuis te verruilen voor de westerse wereld. De superheldin gelooft namelijk dat ze kan helpen een einde te maken aan de Eerste Wereldoorlog.

The Dictator

De altijd ophef veroorzakende komiek Sacha Baron Cohen speelt in The Dictator een meedogenloze dictator. Hij is onderweg naar New York om een toespraak te geven bij de VN. Hij wordt echter ontvoerd en vervangen door een geitenherder, die als twee druppels water op hem lijkt. De generaal probeert vanuit New York zijn macht terug te krijgen. Daarbij krijgt hij hulp van de eigenaresse van een New Age-winkel die hem een baantje aanbiedt.

Demolition

Davis worstelt met zichzelf na de dood van zijn vrouw. Hij overleefde het auto-ongeluk dat haar fataal werd namelijk wel. Zijn leven brokkelt steeds verder af. Maar om een nieuw leven op te kunnen bouwen, moet hij zijn oude leven misschien eerst ook wel helemaal slopen. De hoofdrol in Demolition is weggelegd voor Jake Gyllenhaal. Wil je meer van deze acteur zien? Wij zetten zijn beste rollen al eens op een rijtje.

Furious 7

Ronkende auto’s, afgetrainde torso’s, bloedstollende stunts, bloedmooie vrouwen en pompende beats: dat is Furious 7. In dit deel van de spectaculaire straatraceserie keert de bende onder leiding van Dominic Toretto (Vin Diesel) terug naar de VS om een rustig leventje te leiden. Daarbij hadden ze alleen niet gerekend op de wraak van Deckard Shaw (Jason Statham), die Toretto verantwoordelijk houdt voor het feit dat zijn broer in coma ligt.

The Hateful Eight

John 'The Hangman' Ruth is onderweg om zijn gevangene Daisy Domergue uit te leveren. Onderweg pikken ze twee vreemdelingen op: een premiejager en een sheriff. Om te schuilen voor een sneeuwstorm zoeken ze onderdak bij een herberg in de bergen. Ze zijn daar echter niet alleen… Uiteindelijk zitten er acht vreemde figuren met elkaar opgescheept. Het lijkt er sterk op dat zij de nacht niet allemaal gaan overleven.

Benieuwd naar de andere grote titels die deze maand op Netflix verschijnen? Bekijk dan dit handige Netflix-overzicht voor de maand april.