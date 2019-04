Guava Island, een korte film met hoofdrollen voor Donald Glover en Rihanna, is vrijdag in première gegaan tijdens het festival Coachella. De film is achttien uur lang gratis te zien op Amazon Prime.

De film duurt 54 minuten en wordt door Vanity Fair omschreven als een "tropische thriller". Het script werd geschreven door Glovers broer Stephen en de opnames vonden plaats in Cuba.

Donald Glover, die als muzikant bekend is onder de naam Childish Gambino, vertolkt de hoofdrol, terwijl Rihanna zijn vriendin speelt.

Glover is als acteur vooral bekend van zijn rol in Atlanta, een serie waar hij zelf het creatieve brein achter is. Rihanna speelde eerder in de films Battleship en Valerian and the City of a Thousand Planets en leende haar stem aan de animatiefilm Home.