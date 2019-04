Star Wars: Episode IX komt in december uit, maar daarna zullen er volgens Disney-CEO Bob Iger voorlopig geen nieuwe Star Wars-films verschijnen.

Tijdens de presentatie van de nieuwe streamingdienst Disney + vertelde Iger donderdag dat er wel nieuwe filmprojecten in ontwikkeling zijn, maar dat deze voorlopig nog niet worden aangekondigd.

In plaats daarvan wordt er meer focus gelegd op televisieprojecten, zegt de CEO volgens Bloomberg. "We zullen even pauze nemen en resetten. Het verhaal over Luke Skywalker komt met deze negende film tot een einde. Er komen nog andere films, maar het zal even duren."

Star Wars-films van de laatste jaren Solo: A Star Wars Story (2018)

Star Wars: Episode VIII: The Last Jedi (2017)

Rogue One: A Star Wars Story (2016)

Star Wars: Episode VII: The Force Awakens (2015)

De meest recente Star Wars-film, Solo: A Star Wars Story, bracht 147 miljoen dollar (een kleine 130 miljoen euro) op in het openingsweekend, niet het bedrag waar de makers op gehoopt hadden. Star Wars-acteur Mark Hamill suggereerde eerder dat dit kwam doordat er te veel Star Wars-films achtereen werden uitgebracht.

Star Wars: Episode IX wordt geregisseerd door J.J. Abrams, die ook het scenario schreef. De film speelt zich een jaar af na de gebeurtenissen in Star Wars Episode VIII: The Last Jedi. Er zijn rollen weggelegd voor Lupita Nyong'o, Daisy Ridley en Adam Driver.

Er volgen binnenkort nog twee liveactionseries over Star Wars. De eerste liveactionserie heet The Mandalorian en wordt geregisseerd door Jon Favreau en Dave Filoni. De andere draait om Cassian Andor, gespeeld door Diego Luna, een hoofdrolspeler in de film Rogue One: A Star Wars Story.