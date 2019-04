De achtdelige serie Random Shit, waarin Henry van Loon in totaal 21 typetjes speelt, is volgens de makers "niet voor iedereen".

"Als je gaat kijken, weet ik zeker dat je een favoriete aflevering gaat hebben, en dat je er ook eentje gaat haten", vertelt Steffen Haars, die de serie samen met Flip van der Kuil maakte, aan NU.nl. "Dat is heel tof."

"Als je een episode niet tof vindt, zou ik doorzappen naar de volgende", gaat Haars verder. "En als je niks grappig vindt, ben je dood vanbinnen."

De enige rode draad in de serie, waar zes verschillende regisseurs en talloze BN'ers aan meewerkten, is dat Henry van Loon op het kantoor van Videoland zit om een hitserie met zichzelf in de hoofdrol te bedenken. "Ik vind dat wel spannend", zegt de acteur en cabaretier over zijn prominente rol in Random Shit.

"Dat is altijd een soort dubbelheid: dat mensen acteur willen worden, maar daarnaast niet per se in de spotlights hoeven te staan. In mijn geval dan hè. Maar ik vind het spannend dat mijn naam er zo aan verbonden is, terwijl ik slechts het instrument was van zes regisseurs die de kans hebben gekregen om te maken wat ze willen."

'Eigenlijk wil ik niks maken zonder Henry'

Volgens Haars en Van der Kuil had deze serie met niemand anders dan Van Loon gemaakt kunnen worden. "Hij heeft duizend gezichten", zegt Van der Kuil. "Je hoeft hem niks uit te leggen over comedy; hij ís comedy. Eigenlijk wil ik niks maken zonder Henry. Ik lig zo dubbel om die gast."

"Hij kan ook nog zingen", vult Haars aan. "We hebben een leader bij de serie en die moest gezongen worden à la Nickelback. Dat moest zo kut worden, en dat deed hij geniaal. Hij kan alles."

Random Shit is vanaf 18 april te zien bij Videoland.