Ook actrice Glenn Close gaat een rol spelen in de nieuwe Netflix-film Hillbilly Elegy. Ze zal samen met Amy Adams te zien zijn in de film die wordt geregisseerd door Ron Howard.

Het gaat om een verfilming van het boek Hillbilly Elegy van schrijver J.D. Vance, dat in Nederland onder de naam Hillbilly Blues verscheen. Het boek vertelt het verhaal van drie generaties van een familie uit een armere streek in de Verenigde Staten.

Ron Howards productiemaatschappij Imagine kocht na het verschijnen van het boek gelijk de filmrechten. Het script is van de hand van Vanessa Taylor, een van de schrijvers van The Shape of Water.

Het is nog niet bekend welke rol Close en Adams gaan vertolken in de film. Netflix heeft nog niet aangekondigd wanneer de film op het platform te zien zal zijn.

Close was onlangs nog te zien in de film The Wife. Voor haar hoofdrol in deze film werd ze genomineerd voor een Oscar en won ze een Golden Globe.