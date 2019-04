Carice van Houten hield het niet droog bij het opnemen van haar laatste scène in Game of Thrones, vertelt de actrice tijdens een interview met de Volkskrant over het naderende einde van de HBO-serie.

Van Houten, die in de serie de rol van Melisandre speelt, nam haar laatste scène afgelopen zomer op. "Het afscheid hakte erin, had ik niet zien aankomen. Ik kreeg ook zo'n lieve speech van de showrunners, de makers van de serie. Dus huilen", aldus de actrice.

Van Houten, die uiteindelijk zeven seizoenen heeft meegespeeld in Game of Thrones, geeft ook toe dat ze in eerste instantie niet meteen enthousiast was over een rol in de serie. "Ik twijfelde, maar toen ik eenmaal keek, werd ik nieuwsgierig: het is zó goed geschreven."

De rol was niet meteen op het lijf van Van Houten geschreven, vond ze zelf. "Nooit speelde ik iemand die zo ver van me af ligt als zij. Sommige acteurs vinden dat prettig, ik vond het juist moeilijk. De rol gaf me in eerste instantie niet al die zaken die ik zo leuk vind om te spelen: angst, zelftwijfel, tekortkomingen. Melisandre was alleen maar zeer zelfverzekerd."

Uiteindelijk gaat het toch 'bergafwaarts' met Van Houtens personage en daar zat ze als actrice wel op te wachten. "Ja, dan ga ik me in mijn handen wrijven, kan ik lekker drama spelen."