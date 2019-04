Beau van Erven Dorens en Jeroen van Koningsbrugge produceren samen met het bedrijf Pupkin een televisieserie over het einde van de wereld.

"Het is al zo lang vrede in dit deel van de wereld, dat we het vanzelfsprekend zijn gaan vinden. Als nieuwsgierig acteur doe ik al ruim negen jaar research naar complotdenkers en doomsday preppers en werk ik aan het script", aldus Van Koningsbrugge in een persbericht.

De acteur zegt gefascineerd te zijn door mensen die niet alles geloven wat als algemene waarheid wordt aangenomen. Van Erven Dorens droomt al jaren van een Nederlandse serie over het einde van de wereld.

"We hebben in Nederland tegenwoordig genoeg technische kennis in huis om dat heel mooi in beeld te brengen. Ik zie dijken doorbreken, een land onder water, anarchie en een held met een mes tussen zijn tanden."

De serie moet in totaal tien afleveringen krijgen en heeft momenteel de werktitel SOLO.