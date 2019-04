De Amerikaanse serie When Calls The Heart keert volgende maand zonder actrice Lori Loughlin terug op de televisie. Volgens Entertainment Weekly zijn de afleveringen met de actrice opnieuw gemonteerd, zodat zij niet meer te zien is.

De show was tijdelijk van de buis gehaald nadat Loughlin was aangehouden voor fraude bij de universiteitstoelating van haar kinderen. Inmiddels wordt de actrice verdacht van witwassen en riskeert ze een celstraf van twintig jaar.

De actrice speelde sinds 2014 weduwe Abigail Stanton en kwam in elk seizoen voor, zo ook in het huidige seizoen. Daarvan is nu een van de zeven afleveringen geschrapt.

Het is nog niet bekend of de Full House-ster wordt vervangen of dat haar personage uit de serie wordt geschreven.

When Calls The Heart gaat over een schooljuf uit een rijk milieu, die les komt geven in een mijnstadje op de grens van Canada en de Verenigde Staten. Het speelt zich af aan het begin van de twintigste eeuw.