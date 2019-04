George Clooney gaat een langverwachte film regisseren over het leven van auto-ontwerper John DeLorean, meldt Screen Daily woensdag.

De plannen om het levensverhaal van DeLorean te verfilmen, liggen er al sinds 1997. In 2010 liet Stephen Wynne, het hoofd van de DeLorean Motor Company, al weten dat Clooney de ideale hoofdrolspeler zou zijn. De 57-jarige acteur wordt ook nu genoemd voor de titelrol, maar over de definitieve casting is nog niets bekend.

Het automerk DeLorean kreeg grote bekendheid doordat het type DMC12 werd gebruikt als tijdmachine in de Back to the Future-trilogie. In 1982 stortte het merk in, omdat DeLorean werd beschuldigd van drugshandel. Het bewijs daarvoor is overigens nooit geleverd.

In zijn carrière werkte de ontwerper onder meer voor Packard, General Motors en Chrysler. In 2005 overleed hij op tachtigjarige leeftijd.

Naast een succesvolle acteercarrière heeft Clooney ook lof gekregen voor zijn regiewerk. Zo kreeg hij een Oscar-nominatie voor Good Night, and Good Luck, een zwart-witdrama over Amerikaanse tv-journalisten die zich in de jaren vijftig verzetten tegen het beleid van senator Joseph McCarthy.