Waldemar Torenstra en Tygo Gernandt kennen elkaar uit de filmwereld, maar spelen in Baantjer het Begin voor de eerste keer samen. "Er kwamen veel leuke mannen binnen, maar met Tygo klikte het meteen ontzettend goed."

Torenstra legt in gesprek met NU.nl. uit dat toen hij was gekozen voor de rol, er nog werd gezocht naar een goede bijstander. "We hadden veel lol, het voelde alsof we al jaren samenspeelden."

"Waldemar brengt veel rust", voegt Gernandt eraan toe. "Ik ben de drukke en daardoor brengen we elkaar naar het midden."

Torenstra's personage Jurre de Cock werd eerder vertolkt door Joop Doderer in de Baantjer-film uit 1984 en door Piet Römer in de televisieserie die liep van 1995 tot 2006. "Natuurlijk heb ik naar hem gekeken, maar ik heb er een eigen Baantjer van gemaakt. Een naïeve jongen uit Urk, die uiteindelijk die wijze politieman met een knorrig karakter wordt. Ik heb Piet hierbij als een soort vader in gedachten gehad", vertelt de acteur over zijn rol.

'Amsterdam was grijzer en rauwer'

Verder heeft de acteur zich voorbereid door oude afleveringen terug te kijken en te praten met Peter Römer (zoon van Piet Römer, schrijver van de nieuwe reeks Baantjer-boeken, red.) en een rechercheur die werkt bij Bureau Warmoesstraat, het politiebureau waar de verhalen zich ook afspelen. "Zo kreeg ik een goed beeld van de tijd waarin we gingen spelen."

Baantjer het Begin speelt zich af in de jaren tachtig en draait om een moord die leidt naar een mogelijke aanslag tijdens de kroning van prinses Beatrix. "Nederland is inmiddels zo veranderd. In Amsterdam is er geen stukje meer dat eruitziet als de jaren tachtig. Het was toen grijzer en rauwer, er was meer vuil op straat, er waren krakers. Een totaal andere wereld, ook qua moraal."

In tegenstelling tot de Baantjer-serie is de film niet gebaseerd op een verhaal uit een boek. "Dat geeft meer creatieve vrijheid en dat is tof", vindt Gernandt. De film en ook de serie zullen een doorlopende verhaallijn hebben, die niets te maken heeft met de oude Baantjer-reeks. "Die laten we helemaal los, het gaat dus om een heel nieuw concept. De Cock woont nog in Urk en Vledder is zelfs nog niet geboren."

'Ik wilde geen lijk vertolken'

Voor Gernandt, die De Cocks partnerrechercheur Tonnie Montijn speelt, is het niet zijn eerste Baantjer-acteerervaring. "Ik heb Baantjer vaak gekeken en wilde altijd al eens meespelen", vertelt de acteur.

In 1999 ging die wens in vervulling, toen Gernandt in de serie te zien was als een junkie. "Een lijk vertolken wilde ik niet, ik wilde wel echt een rolletje spelen."

Gernandts personage maakt De Cock bekend met het reilen en zeilen binnen de politie. "De rollen zijn dus omgedraaid: in Baantjer deed hij dat met Vledder (gespeeld door Victor Reinier, red.), nu is hij degene die een mentor heeft."

"Ik speel een echte platte Amsterdammer", zegt hij over zijn rol. "Een heerlijke rol, want als geboren Amsterdammer is het lekker om zo te lullen. Hij staat met één been in de penoze en met één been in de recherche. Toen was het nog normaal dat de politie veel contact had met criminelen, dat is nu wel anders."

De acteur verwacht dat liefhebbers van de vorige serie blij worden van de nieuwe verhalen, maar denkt dat ook een nieuwe generatie fans wordt aangeboord. "Het is een stoere, heftige film met veel stunts." Gernandt doet al zijn stunts zelf, vertelt hij. "Op de laatste dag op de set heb ik zelfs nog mijn ribben gekneusd."