De release van de nieuwe film van Felicity Huffman, die eind april op Netflix zou verschijnen, is uitgesteld tot begin augustus.

De streamingservice heeft volgens Variety besloten een paar maanden te wachten met het uitbrengen van Otherhood, nu de actrice heeft bekend fraude te hebben gepleegd rond de toelating van haar dochter tot de universiteit.

Huffman kondigde maandag aan schuld te zullen bekennen in de rechtszaak die tegen haar en tientallen andere ouders is aangespannen.

"Ik erken mijn schuld en heb diepe spijt en schaamte over wat ik heb gedaan", aldus de American Crime Story-actrice. "Ik zal de consequenties moeten aanvaarden."

In Otherhood, gebaseerd op het boek Whatever Makes You Happy van William Sutcliffe, spelen Huffman, Patricia Arquette en Angela Bassett drie moeders uit een voorstadje die onverwacht hun zonen in New York bezoeken.