De relatief onbekende actrice Emma Corrin is gecast voor de rol van prinses Diana in de Britse serie The Crown, schrijft The Hollywood Reporter.

"Emma is een geweldig talent, dat ons meteen fascineerde toen ze auditie kwam doen voor de rol van Diana Spencer", reageert The Crown-bedenker Peter Morgan in een verklaring.

"Ze heeft de onschuld en de schoonheid van de jonge Diana, maar ook het bereik en de complexiteit om zo'n buitengewone vrouw te kunnen portretteren", vindt Morgan.

Corrin maakt binnenkort haar speelfilmdebuut in Misbehaviour. Verder is ze vanaf deze zomer te zien in de tv-serie Pennyworth, over de butler van Batman.

De actrice is "in de zevende hemel" door haar rol in The Crown. "Sinds de eerste aflevering ben ik verslaafd aan de serie. Prinses Diana was een icoon en ze inspireert nog altijd vele mensen."

Corrin is vanaf het vierde seizoen te zien in de serie over het Britse koningshuis, maar het is nog niet bekend wanneer de première daarvan is. De derde reeks van The Crown is vanaf eind dit jaar te zien.