AMC heeft maandag een derde seizoen van de Brits-Amerikaanse serie Killing Eve aangekondigd.

Suzanna Heathcote is de showrunner van het nieuwe seizoen, schrijft Variety. Dat betekent dat er na Phoebe Waller-Bridge en Emerald Fennell weer een nieuwe showrunner is.

"We vinden het fantastisch dat deze serie, met de briljante Sandra Oh, Jodie Comer en Fiona Shaw, te zien is bij ons", reageert Sarah Barnett van AMC.

In het tweede seizoen van de serie, dat zondag in première ging, speelt Roeland Fernhout een bijrol. In Amsterdam werden in september opnamen gemaakt voor de tweede reeks.

Killing Eve is gebaseerd op de boeken van Luke Jennings en gaat over de jacht op een geniale seriemoordenaar die voor haar werkgever de hele wereld over reist om nietsvermoedende mensen te vermoorden.