De populaire AMC-serie The Walking Dead krijgt na Fear the Walking Dead nog een spin-off, schrijft Variety.

De nieuwe serie, die in 2020 te zien moet zijn, heeft vooralsnog geen naam en bestaat uit tien afleveringen. Van Fear the Walking Dead zijn tot nu toe vierde seizoenen uitgezonden. In juni begint de vijfde reeks.

De reeks krijgt twee vrouwelijke hoofdpersonen, aldus Sarah Barnett van AMC. Het netwerk hoopt dat een nieuwe spin-off de kijkcijfers wat kan opkrikken, aangezien de afleveringen van The Walking Dead de laatste jaren steeds minder goed worden bekeken.

"Wij geloven in de vitaliteit van het Walking Dead-universum", aldus Barnett. Volgens haar blijft het origineel de nummer één voor het netwerk. "Het is een serie waar een ander kabel- of streamingnetwerk een moord voor zou doen."

Volgens Variety zou een derde serie ook kunnen zorgen voor extra advertentiegeld voor The Walking Dead.

'Shows en spin-offs kunnen verfrissend blijven zolang personages zich ontwikkelen'

In Nederland werd vorige week de laatste aflevering van het negende seizoen van The Walking Dead uitgezonden. Naast de verschillende series zijn er ook verschillende Walking Dead-films aangekondigd.

Acteur Seth Gilliam (Father Gabriel) en uitvoerend producent Denise Huth vertelden onlangs aan NU.nl dat ze niet vinden dat het Walking Dead-universum te veel wordt uitgemolken.

"Er zijn zo veel verhalen om te vertellen", aldus Gilliam, die Father Gabriel speelt. "Vergelijk het met een serie die zich afspeelt in downtown New York. Dan zijn er nog talloze verhalen die je kunt brengen die zich afspelen in een ander deel van de stad. Dat geldt voor The Walking Dead net zo. Zolang de personages zich ontwikkelen en er ook weer nieuwe bijkomen, kunnen de shows en de spin-offs verfrissend blijven."