Nadja Regin, die in twee verschillende Bond-films speelde, is op 87-jarige leeftijd overleden.

Regin was te zien in From Russia with Love en in Goldfinger. Laatstgenoemde film is ook direct één van de laatste films waar ze aan werkte.

Het Twitter-account van de Bond-films maakt het nieuws bekend. "Onze gedachten zijn bij de familie en vrienden van Nadja in deze moeilijke tijd."

Een week geleden overleed Bondgirl Tania Mallet (77).