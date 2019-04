Elke week worden er nieuwe titels toegevoegd aan het aanbod van Netflix. Deze verschenen in de afgelopen week op de streamingservice.

Series

Luther (S05)

De Britse tv-serie Luther volgt detective John Luther (Idris Elba). Hij werkt voor de London Metropolitan Police: Serial Crime Unit, waarvoor hij seriemoordenaars opspoort. Luther is ontzettend toegewijd aan het oplossen van misdaden. De 'beste tv-agent ooit' vindt het zelfs geen probleem creatief met de wet om te gaan als hij daarmee een zaak kan kraken. Dat maakt hem echter niet per se geliefd binnen het politiekorps.

Gevoel voor tumor (S01)

In de serie Gevoel voor tumor volgen we Tristan Devriendt. Deze 25-jarige student geneeskunde heeft zijn leven helemaal op orde. Hij haalt goede cijfers, speelt met vrienden in een rugbyploeg en heeft veel succes bij de vrouwen. Zijn leven wordt echter compleet overhoop gehaald als een tumor ontdekt wordt; de student krijgt kanker en wordt zelf patiënt. Zijn dromen moeten daardoor plaatsmaken voor een strijd op leven en dood.

In Vlaamse velden (S01)

Netflix heeft de smaak te pakken qua Belgische series. Na het binnenkort te verschijnen Undercover en het hierboven genoemde Gevoel voor tumor vind je nu ook In Vlaamse velden op de streamingdienst. Deze serie neemt je mee in het leven van Marie. Dit vijftienjarige meisje moet tijdens de Eerste Wereldoorlog noodgedwongen volwassen worden. De oorlog spaart Marie en haar familie helaas niet, zo wordt zelfs haar huis bezet.

Chilling Adventures of Sabrina (S02)

Chilling Adventures of Sabrina draait om Sabrina Spellman, die half mens, half heks is. Nadat ze haar naam heeft neergepend in het Book of the Beast, worstelt Sabrina ermee een balans te vinden tussen haar plek in het land der stervelingen en haar nieuwe bovennatuurlijke kant. Daarbij lijkt ze echter sterk naar de duisternis te neigen. Maar wees gerust: romantiek wordt in deze Riverdale-spin-off ook heus niet vergeten.

Films

Gladiator

Commodus (een geweldige rol van Joaquin 'Joker' Phoenix) kent geen genade. In Gladiator vermoordt hij eigenhandig zijn vader en veroordeelt hij en passant generaal Maximus (Russell Crowe) nog even ter dood. Laatstgenoemde ontsnapt op het nippertje, maar is wel te laat om zijn vrouw en kind te redden. Hij stort in en wordt gevonden door slavenhandelaren. Uiteindelijk moet Maximus aan de bak als gladiator. Dat blijkt echter de perfecte kans om wraak te nemen.

Snatch

Ver voordat Guy Ritchie zich over Aladdin boog, leverde hij in 2000 Snatch af. In deze film zie je hoe een gangster die een gestolen diamant vervoert per ongeluk een serie gebeurtenissen in gang zet. Gewetenloze bokspromotors, gewelddadige bookmakers, een Russische gangster, incompetente amateurovervallers en zogenaamd Joodse juweliers; ze zijn uiteindelijk allemaal naarstig op zoek naar de diamant. Met onder anderen Brad Pitt en Vinnie Jones.

Reservoir Dogs

Ook in Reservoir Dogs gaat een eenvoudige overval vreselijk mis. De criminelen beginnen ernstig te vermoeden dat een van hen een politie-informant is. Reservoir Dogs is een typische Quentin Tarantino-film, waarin scherpe dialogen en geweld elkaar naadloos afwisselen. Of Tarantino zijn volgende film Once Upon A Time In Hollywood deze status ook weet te bereiken, is nog even afwachten. Aan de geweldige cast zal het in ieder geval niet liggen.

Unicorn Store

Captain Marvel al gezien? Je was niet de enige. De superheldenfilm deed goede zaken in de Nederlandse bioscopen. Mocht je inmiddels afkickverschijnselen vertonen, dan is er goed nieuws: Brie Larson en Samuel L. Jackson zijn alweer samen in een film te zien, namelijk in de Netflix-film Unicorn Store. Deze film draait om Kit, die de kans krijgt om haar kinderdromen in vervulling te laten gaan.

Benieuwd naar de andere grote titels die deze maand op Netflix verschijnen? Bekijk dan dit handige Netflix-overzicht voor de maand april.