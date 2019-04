Voor de tweede keer is de Stephen King-horror Pet Sematary verfilmd. Het verhaal over een dierenkerkhof waar duistere zaken plaatsvinden is goed recht aangedaan door de makers, vinden de recensenten.

AD - drie van de vijf sterren

"Als de familie met een dramatisch ongeluk te maken krijgt, maakt de vader een levensgevaarlijke keuze. Dit macabere verhaal over verlies en rouw, gebaseerd op Stephen Kings gelijknamige horrorverhaal, pakt zeker beter uit dan de soms wat kolderieke verfilming uit 1989."

"Mede dankzij de kwaliteiten van de acteurs overigens. Hoewel de suspense zeker aanwezig is en de schrikeffecten hun werk doen, blijven er hier en daar wel wat losse eindjes. Thema's die in romanvorm zorgvuldig uiteengezet kunnen worden, resulteren in de filmversie in punten waar slechts lichtjes overheen wordt gescheerd. Daardoor pakt Kings ijzingwekkende verhaal net niet zo bloedstollend uit als gehoopt."

Telegraaf - geeft geen sterren

"Regisseurs Kevin Kölsch en Dennis Widmyer veroorloven zich enkele verrassende vrijheden bij hun bewerking en houden intussen de vaart erin. Veel ruimte om de personages goed te leren kennen biedt dat niet, al wordt dat gemis deels ondervangen door acteurs die aan weinig genoeg hebben om sympathie te wekken. Daarnaast vergroot ook de emotionele lading de impact van deze inktzwarte griezelvertelling, die nachtmerrie op nachtmerrie stapelt."

Parool - geeft geen sterren

"De nieuwe verfilming van het regisseursduo Kevin Kölsch en Dennis Widmyer verschijnt in het spoor van de monsterhit It en de flop The Dark Tower. Die laatste moest een vervolg op Kings gelijknamige romancyclus zijn, maar werd door diens lezers verworpen. De scenarioschrijvers van Pet Sematary slagen er beter in om de essentie van het boek recht te doen en er toch een nieuwe draai aan te geven. De regisseurs bewerken de inventieve blauwdruk tot een beklemmende nachtmerrie."

