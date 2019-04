Robert Pattinson mocht het script van de nieuwe film van Christopher Nolan enkel in een afgesloten ruimte lezen.

"Ik werd in een kamer opgesloten om het script te lezen. Ik heb er zelf ook geen exemplaar van", licht de acteur vrijdag toe aan USA Today. Er is nog weinig bekend over het nieuwe project van Nolan. Het is zijn eerste film na het in 2017 verschenen Dunkirk.

Naast Pattinson, vooral bekend van zijn rol in de Twilight-reeks, zijn ook John David Washington en Elizabeth Debicki toegevoegd aan de cast van de film die in 2020 moet verschijnen.

Het is overigens niet de eerste keer dat Nolan deze methode hanteert. Acteurs die in zijn films Inception en Interstellar speelden, vertelden eerder al dat ze het script maar één keer te zien kregen waarbij iemand van het filmteam aanwezig was.

Nolan is niet de enige regisseur die zijn acteurs strenge regels oplegt omtrent het lezen van scripts. Spiderman-acteur Tom Holland mocht het script van Avengers: Endgame zelfs helemaal niet zien, omdat hij in het verleden weleens het verloop van films verklapte, nog voordat die in de bioscoop te zien waren. Holland kreeg daarom enkel zijn eigen verhaallijn te lezen.