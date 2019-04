De Nederlandse strippersfilm Onze Jongens krijgt een vervolg. Het tweede deel, dat Onze Jongens In Miami heet, is vanaf 30 januari 2020 in de bioscopen te zien.

De oorspronkelijke film uit 2016 draaide om vier bouwvakkers die erachter komen dat er veel meer geld te verdienen valt met strippen dan met klussen.

Onder anderen Jim Bakkum, Juvat Westendorp en Martijn Fisscher speelden de hoofdrollen in de film. Onze Jongens trok meer dan 350.000 bezoekers naar de bioscopen en werd genomineerd voor de Gouden Kalf-publieksprijs.

Johan Nijenhuis zal ook de nieuwe film regisseren. De choreografie wordt verzorgd door Vincent Vianen. Het is nog niet bekend of de acteurs uit het eerste deel terug zullen keren voor het vervolg.



De opnames van de film starten deze zomer in Miami.