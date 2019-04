Caroline de Bruijn merkt met verbazing op hoe sommige mensen op Goede Tijden, Slechte Tijden reageren: "Iedereen die denkt de goede smaak te vertegenwoordigen, rent gillend weg."

"Er wordt natuurlijk door sommige mensen nog steeds neergekeken op een serie als Goede Tijden, Slechte Tijden. Dat begin ik zo langzamerhand een beetje gek te vinden. Als je ziet dat die serie volgend jaar dertig jaar bestaat, zal er toch wel iets zijn", constateert De Bruijn in de NU.nl videoreeks In de auto met.

"Grappig dat veel mensen het na al die tijd toch nog zo controversieel vinden dat je daarin meespeelt. Dat kun je ook als compliment zien", vult haar echtgenoot Erik de Vogel aan.

De langstlopende soapserie van Nederland werd afgelopen vrijdag voor de zesduizendste keer uitgezonden en bestaat in 2020 dertig jaar. De Vogel en De Bruijn maken al twee decennia deel uit van de vaste cast, maar kunnen moeilijk inschatten wat voor impact zij op de kijkers en het Nederlandse televisielandschap uitoefenen.

"Daar kom je pas achter als je stopt", aldus De Vogel uit. "Onze ervaring leert dat iedereen weleens van Ludo en Janine gehoord heeft en veel mensen in Nederland ons kennen. Zelfs mensen die de serie nog nooit gezien hebben." Het bereik is ongelofelijk groot", vult De Bruijn aan.

'In Nederland gaan deuren juist dicht'

Wel ziet De Vogel een duidelijk verschil tussen hem en zijn GTST-collega's en de soapacteurs in Amerika.

"Als je in Amerika doet wat wij doen, hoef je ten eerste nooit meer te werken. Ten tweede gaan er veel meer deuren open, terwijl er in Nederland deuren juist dichtgaan. Je publiek is in Nederland gewoon kleiner. Als je tien jaar bezig bent om eindelijk je film te kunnen maken, kan ik me ook wel voorstellen dat je als filmmaker niet iemand kiest die al twintig jaar lang elke avond op televisie te zien is. Ik vind het wel jammer dat het niet één wereld is."