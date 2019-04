Francis Ford Coppola komt eind deze maand met een 'final cut' van zijn oorlogsklassieker Apocalypse Now. De nieuwe versie, die ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van de film wordt gemaakt, gaat in première op het Tribeca Film Festival, kondigt het festival aan op zijn eigen website.

Op de website is te lezen dat het om een geremasterde versie gaat. Het originele negatief is gebruikt om de film in 4K weer te kunnen geven. Naast een kleurcorrectie met Dolby Vision, wordt het geluid gemixt in het geavanceerde Dolby Atmos.

Hoe de 'final cut' er qua montage uitziet, blijft nog onbekend. Wel staat er een speelduur van 147 minuten bij de film vermeld. Dat is zes minuten korter dan de originele versie uit 1979 en bijna een uur korter dan de speciale 'reduxversie' die Coppola uitbracht in 2001. Of en wanneer de definitieve versie wordt uitgebracht, is nog onbekend.

Voor Apocalypse Now baseerde Coppola zich op het boek Heart of Darkness van Joseph Conrad. De film gaat over een officier (Martin Sheen) die tijdens de Vietnamoorlog op zoek moet naar een kolonel (Marlon Brando) die van moord wordt beschuldigd en zich diep in het oerwoud heeft verscholen.

De film won de Gouden Palm op het Cannes Film Festival en werd voor acht Oscars genomineerd. Daarvan won hij er uiteindelijk twee.