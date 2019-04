Woensdag ging in het bijzijn van vele castleden, onder wie Carice van Houten, Kit Harington en Sophie Turner, het laatste seizoen van Game of Thrones in première in New York. Lena Headey moest tot haar spijt verstek laten gaan wegens ziekte.

Carice van Houten speelt in Game of Thrones sinds het tweede seizoen de rol van Melisandre. (Foto: AFP)

Peter Dinklage kruipt in de serie in de huid van Tyrion Lannister. Hij werd voor zijn spel onder meer beloond met een Emmy Award en een Golden Globe. (Foto: AFP)

Kit Harington, alias Jon Snow, speelt een van de populairste personages in Game of Thrones. Hij is getrouwd met zijn tegenspeelster Rose Leslie. (Foto: AFP)

Game of Thrones-schrijver George R.R. Martin was ook van de partij. (Foto: AFP)

Emilia Clarke speelt Daenerys Targaryen in de serie. (Foto: AFP)

Carice van Houten deelde op Instagram nog een foto van de cast van Game of Thrones. (Foto: Instagram/leavecaricealone)