De serieverfilming van de gelijknamige boekenreeks Morten, over een toekomstig minister-president wiens toekomst mogelijk in gevaar komt wanneer beschamende geheimen uit zijn verleden opduiken, is vanaf zondag te zien. Hoewel het verhaal wat doet denken aan House of Cards, zijn de twee series volgens de hoofdrolspeler en regisseur niet met elkaar te vergelijken.

Morten draait om Morten Mathijsen, fractieleider van een (fictieve) Nederlandse politieke partij die een grote kanshebber lijkt om de nieuwe minister-president te worden.

Duistere geheimen uit zijn verleden lijken deze opstap in zijn carrière echter in de weg te staan. Hoofdrolspeler Peter Paul Muller vertelt in gesprek met NU.nl dat de populaire Netflix-serie en Morten echter niet met elkaar te vergelijken zijn.

"Het budget van de serie is waarschijnlijk overeenkomend met dat van een halve aflevering House of Cards", lacht de Gooische Vrouwen-acteur. "Wat dat betreft is het toch een beetje een boerenhollandse knulligheid. Maar we hebben met weinig middelen toch een politieke thriller van acht delen kunnen maken. In de zin hebben we er veel uitgehaald, en ik ben heel blij met hoe het is geworden."

Regisseur en acteur zijn goed bevriend

Ook regisseur Jean van de Velde heeft House of Cards gezien, maar er niet direct inspiratie uit gehaald. "Wat ik daarin wel zag is dat je in een drama toch meer dingen kunt permitteren. Frank Underwood vermoordt in die serie meerdere mensen, iets wat we waarschijnlijk niet in het echt gaan meemaken. Je kunt in een serie net wat stapjes verder gaan, maar daarnaast moeten de gebeurtenissen natuurlijk alsnog geloofwaardig overkomen. Dat wilde ik ook doen met Morten."

Muller en Van de Velde werkten voor Morten voor de zoveelste keer met elkaar samen. De twee leerden elkaar kennen tijdens de opnamen van de film All Stars en maakten sindsdien meerdere projecten, zoals de film Bram Fischer. "Jean is een vriend", vertelt Muller over hun band.

De acteur en regisseur gaan ook buiten de set met elkaar om en ook op de set hangt er altijd een goede sfeer. "Het is geweldig om met hem te werken", zegt Muller hierover. "Al zou Jean me vragen voor een figurantenrol van één dag, dan zou ik het blind doen. Het voelt altijd goed op de set. Jean is geduldig, ziet alles en houdt de stemming er altijd in."

"Toen ik het boek las, zag ik Peter Paul al in de hoofdrol voor me", vertelt Van de Velde. "Hij is goed in het spelen van de charmante man, die tegelijkertijd heel fout kan zijn."

'Ben totaal niet bezig met acteertactieken'

Muller is verder bekend van rollen in onder meer Gooische Vrouwen, waarin hij de vreemdgaande volkszanger Martin Morero speelde en De Dominee, de film die ging over crimineel Klaas Bruinsma. Maar de acteur zegt dat hij eigenlijk nooit ter inspiratie bewust elementen of eigenschappen uit die rollen haalt.

"Ik ga toch altijd van scène naar scène en geniet van het spelen, ik ben totaal niet bezig met een bepaalde acteertactiek", vertelt Muller. "Het zou best eens kunnen dat ik iets van Martin of Klaas heb gebruikt voor een andere rol, maar dat ging dan onbewust."

'Politiek is als entertainment, maar dan met lelijke mensen'

Van de Velde, die voornamelijk films maakte (waaronder Lek en Wild Romance), heeft met Morten nu weer een serie gemaakt. "Er is nu wereldwijd een trend gaande dat filmregisseurs series gaan maken, wat mede wordt veroorzaakt door Netflix."

Morten is gebaseerd op de gelijknamige politieke thrillertrilogie, geschreven door Anna Levander (een pseudoniem van Dominique van der Heyde en haar ex-vrouw Annet de Jong). De producent die is betrokken bij Morten legde de boeken voor aan Van de Velde. "De grote lijnen worden gevolgd, maar ik heb van alles veranderd en aangepast, de serie is inhoudelijk dus anders dan de boeken", legt de regisseur uit.

Veel ervaring heeft Van de Velde niet met het maken van politieke films en series, maar hij vindt het een enorm interessant thema. "De politieke arena is een gesloten gemeenschap en waarin de mensen veel druk ervaren. Het is een snelkookpan van relaties en onmogelijke en mogelijke verhoudingen. Ik heb weleens gehoord: politiek is eigenlijk entertainment, maar dan met lelijke mensen", lacht Van de Velde.