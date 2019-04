Deze week verschijnt de fantasyfilm Shazam!, over een tienerjongen die zichzelf in het lichaam van een volwassen superheld kan toveren. Wat vinden de Nederlandse critici van deze nieuwe film uit het DC-universum? Een overzicht van de belangrijkste recensies.

Trouw - 4 sterren

"Het leukst is het als Billy (in het lichaam van Shazam) met zijn vriendje Freddy op ontdekkingstocht gaat naar zijn krachten. Gaandeweg leert hij dat hij kan vliegen en kogels kan afweren. Met zijn blote handen vangt hij een uit de bocht vliegende stadsbus op. De Amerikaanse acteur Zachary Levi, die Shazam speelt, een DC Comics-karakter dat voor het eerst in 1939 in stripvorm verscheen, doet dat met een heerlijk uitgestreken gezicht. Hij heeft, mede door zijn te ruime pak, iets van een superheld uit vervlogen tijden."

"Het slotgevecht op de kermis gaat wat lang door. Het is alsof de makers moeite hebben om er een einde aan te breien. Maar uiteindelijk doet het niks af aan het plezier dat Shazam! uitstraalt. Het getover slaat makkelijk over op de kijker."

de Volkskrant - 2 sterren

"Vooral de scènes waarin Billy/Shazam! als groot kind zijn nieuwe krachten verkent, zijn fris en geestig: lukraak boeven vangen, als minderjarige bier kopen en de stripclub aandoen. Maar al snel is daar het grote boze standaardkwaad met laseroog (Mark Strong), azend op tweestrijd. Die is door de Zweed David F. Sandberg zonder flair geregisseerd en wordt geserveerd in te lange, klonterige vechtscènes. Mikkend op de jongere doelgroep zijn er wat schoolperikelen door Shazam! geroerd: een doorsnee verhaallijntje met twee pestkoppen, het rolt zo van de lopende band."

AD - 4 sterren

"Aan inspiratiebronnen bestaat geen gebrek in de stripverfilming Shazam! uit de stal van DC Comics. Volgens de producenten van het afwijkende superheldenavontuur zit het verhaal boordevol verwijzingen naar onder meer Alice in Wonderland, Harry Potter, The Wizard of Oz en de boeken van Roald Dahl."

"Dat klinkt allemaal heel ambitieus, maar er zit wel een grond van waarheid in. Shazam! ontstijgt in menig opzicht de loodzware thematiek en heroïek die dit genre soms op de lange duur ongenietbaar maken."

"Hoewel sommige clichés uit vergelijkbare actieavonturen niet vermeden kunnen worden, oogt de film toch frisser en gevarieerder dan de meer bekende producties uit dit genre."

De Telegraaf - 4 sterren

"Shazams strijd tegen de zeven hoofdzonden en hun kampioen (Mark Strong) is met alle digitale trucage (...) het minst onderscheidende deel van deze film. Het gegeven van een puber in een mannenlijf - eerder uitgewerkt in films als Big - levert leukere scènes op. Zeker als de held probeert uit te vinden over welke bijzondere krachten hij beschikt, met hulp van zijn pleegbroer Freddy (Jack Dylan Grazer)."

"Een finale confrontatie vol actie ontbreekt natuurlijk niet. Intussen ontwikkelt Billy Badson zich van een egoïstische eenling tot een volwaardig lid van het liefhebbende pleeggezin dat hij eerder op afstand hield. Waarmee Shazam! uiteindelijk ook nog een warm kloppend familiehart krijgt."

NRC - 2 sterren

"Insidergrapje: de sidekick van Batsons 'Shazam' (feitelijk de naam van de tovenaar die hem zijn superkrachten geeft) is de hele film bezig een geschikte naam voor hem te verzinnen. Maar liefhebbers weten natuurlijk dat hij later Captain Marvel heet, een andere Captain Marvel dan die momenteel in een vrouwelijke incarnatie haar eigen film heeft. In de stripwereld hebben verschillende uitgeverijen de naam gebruikt."

"Er zit veel meer van dit soort plezier in de film, die campy aandoet in de manier waarop hij schakelt tussen puberjongetje en volwassen superheld die à la Tom Hanks in Big (1988) nog niet helemaal weet hoe hij met zijn volwassen lichaam en zijn bovenmenselijke vermogens om moet gaan. Tegelijkertijd is Shazam! lang niet zo subversief als hij misschien pretendeert te zijn. Veel van de potentiële ironie slaat dood in een frame van mannelijkheid en familiewaarden, waar andere films in het genre al bewezen hebben daar vooruitstrevender en prikkelender mee om te kunnen gaan."

