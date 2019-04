Kashmira Bulsara, de zus van de overleden Queen-zanger Freddie Mercury die ook wordt geportretteerd in Bohemian Rhapsody, vindt niet dat het personage in de film erg op haar lijkt.

"Ik vind dat Freddie (een rol van Rami Malek, red.) heel accuraat is neergezet in de meeste scènes, met zijn personage en maniertjes", vertelt Bulsara in gesprek met The Nottingham Post. "Maar ik herken mezelf en mijn ouders niet erg in de manier waarop wij worden geportretteerd."

In de film zitten enkele scènes waarin de hele familie te zien is, bijvoorbeeld tijdens het eten. Bulsara licht verder niet toe waar ze zich precies niet in herkent.

Het succes van de film, die werd genomineerd voor meerdere Oscars en andere belangrijke filmprijzen en een groot aantal bezoekers naar de bioscopen trok, verbaast de zus van de legendarische zanger niet. "De film gaat over Freddie Mercury, Queen en de muziek die zij maakten. Dat is een gegarandeerde succesformule."

'Sommige scènes verdrietig om te zien'

Bulsara raakte "erg geëmotioneerd" toen ze Bohemian Rhapsody voor het eerst zag. "De film was soms grappig, maar de scènes waarin het niet goed gaat met Freddie waren verdrietig om te zien."

Mercury, die werd geboren als Farrokh Bulsara, overleed in 1991 aan de gevolgen van aids. Als hij nog geleefd zou hebben, zou hij nu 72 jaar zijn.

Zijn zus Kashmira is zes jaar jonger dan haar broer. Beiden zijn geboren op het eiland Zanzibar, aan de oostkust van Afrika, en groeiden op in India. Toen ze pubers waren, verhuisden ze naar Londen.